كلوب: صلاح كان يمكنه إحراز أكثر من هدف

إشادة منه بجودة صلاح..

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بنجم فريقه محمد صلاح، وأشار أنه كان بمقدوره أن يُحرز هدفين آخرين إلى جانب هدفه في شباك سالزبورج في المباراة التي انتصر فيها الريدز بهدفين نظيفين بدوري أبطال أوروبا.

صلاح أضاع وابلًا من الفرص السهلة في شوط المباراة الأول، قبل أن يعود ويحرز هدفًا عالميًا في الشوط الثاني ويؤمن ثلاث نقاط غالية صعدت بليفربول إلى ثمن نهائي الأبطال.

كلوب تحدث عن المباراة وقال "يا له من فريق ويا له من جهد عالٍ بذلناه اليوم، لقد كانت مباراة صعبة حقًا. لقد بدأوا بصورة هجومية مباشرةً وفعلوا الكثير من الأشياء الذكية.".

كما أضاف الفيلسوف الألماني "لعبوا بين الخطوط وركضوا كثيرًا خلف دفاعتنا إلى جانب مصيدة التسلل ولكننا كُنّا مستعدين للدفاع عن فوزنا. لقد كانت مباراة مثيرة للقلق والتوتر للغاية.".

"في الشوط الثاني لم يتمكنوا من مواجهة ضغطنا وقد أحرزنا هدفين رائعين، كان بمقدورنا أن ننتصر بستة أو سبعة أهداف. في النهاية فزنا بالمباراة وتحصلنا على صدارة المجمموعة وكل شيء جيد."

وعن صلاح "الشوط الأول اضطررنا فيه إلى التحول، كان لدينا لاعبين ساعدونا على الاستحواذ على الكرة ولكنهم لم يسجلوا، ثم أتى صلاح وسجل هذا الهدف الرائع من أصعب موقف على الإطلاق، يا له من هدف، لا أعرف كيف أحرزه حقًا.".

وأتم "ليس لديّ فكرة كيف لم يحرز هدفين آخرين بما يمتلكه من جودته ومن الفرص التي أُتيحت له. عمومًا، لقد كان موقفًا مثيرًا وصعبًا، ومن الجيد أن مررنا به وتخطيناه بنجاح.".

يذكر أن ليفربول بهذا الفوز قد تأهل إلى دور الـ16 وهو متصدر لمجموعته، مما يؤمن له خصمًا أسهل إلى حد ما من وصيفي المجموعات الأخرى، في الوقت الذي تأهل فيه نابولي كصاحب المركز الثاني رغم الفوز على جينك برباعية نظيفة.