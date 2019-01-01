كلوب: توقعت القرعة ولنا ذكريات طيبة في مدريد

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على سعادته بنتيجة قرعة دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته ورضاه عن نتيجة قرعة دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب وأكد خلالها أن الفريق مستعد لمواجهة أي خصم خلال الفترة المقبلة، ويتطلع لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وقال كلوب: "هي قرعة مثيرة للغاية لقد اعتقدت قبلها أننا سنواجه أحد فريقي مدريد وهذا ما حدث، لدينا هناك ذكريات رائعة للغاية لذلك أراها قرعة مميزة".

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وأضاف: "الفارق هذه المرة أننا سنواجه أتلتيكو مدريد على أرضهم ووسط جماهيرهم وستكون مباراة صعبة للغاية لكننا لو نظرنا لبقية المباريات سنرى أربعة أو خمسة نهائيات في دور الـ ١٦".

وأكمل: "هي قرعة جيدة لكنها في نفس الوقت المباراة صعبة، لا أتخيل مثلًا سيميوني يركض فرحًا في منزله لأنه وقع معنا في مواجهة".

وأنهى تصريحاته: "سنلعب مباراة صعبة على ملعبهم الذي نملك الكثير من الذكريات الطيبة عليه لكنهم أيضًا سيأتون لمواجهتنا على أنفيلد وهو مكان مميز لنا".

جدير بالذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الـ ١٨ من فبراير المقبل في لقاء الذهاب بينما تقام مباراة العودة على أنفيلد في الـ ١١ من مارس.