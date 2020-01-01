كلوب: تراجع إحصائيات فيرمينو يوضح أنه غير أناني

يورجن كلوب يدافع عن مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو

يرى المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب أن تراجع إحصائيات المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لا يهم، وذلك بسبب أنه يؤدي دوره بشكل مميز.

وكان روبيرتو فيرمينو قد قدم مع ليفربول الموسم الأضعف له رقميًا منذ أن انضم إلى الريدز قادمًا من هوفنهايم الألماني صيف العام 2015.

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وسجل فيرمينو بقميص ليفربول 77 هدفًا خلال 235 مباراة شارك فيهم مع الفريق في مختلف المسابقات، وقدم أفضل مستوياته على الإطلاق في الموسمين الماضيين.

وحول ذلك، لم يعطِ يورجن كلوب أي أهمية لتراجع إحصائيات مهاجمه البرازيلي، بل أكد أن ذلك يعني مساعدته للفريق أكثر من التفكير في أرقامه.

وأضاف: "الشخصية التي يتمتع بها بوبي مميزة للغاية، وقد أظهر قدرته على قيادة العديد من المواقف الحاسمة خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد"

وتابع: "من النادر جدًا أن تجد أشخاصًا مثل بوبي اليوم، هو غير أناني ويبحث عن مصلحة الفريق ويحب أن يتألق زملاؤه، إنه يساعدنا كثيرًا"

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يذكر أن ليفربول يقترب من كسر صيام الـ 30 عامًا والتتويج أخيرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الموسم المحلي يتوقف في إنجلترا حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا.