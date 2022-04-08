كلوب: بيب الأفضل في العالم ونحن مثل نادال وفيدرير!

أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بنظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ووصفه بالأفضل في العالم قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويحل ليفربول ضيفاً على سيتي مساء الأحد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويفصل بين الفريقين فقط نقطة لصالح صاحب الأرض.

ماذا قال كلوب قبل موقعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز؟

وتحدث الألماني في الندوة الصحفية للمباراة قائلاً: "أتوقع مباراة جيدة، أعرف أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان ولكن مشاهدتها ستكون ممتعة".

وأكمل: "مباراة مهمة وحتى لو كنا متأخرين ب15 نقطة ستكون مباراة جيدة، إذا فزنا سنتقدم بفارق نقطتين، وإذا خسرنا نتأخر بأربعة، والتعادل يبقينا كما نحن".

وواصل: "الصراع الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي؟ من قال ذلك؟ كاراجار؟ إذاً أتفق، لا أعلم صراحة، شاهدت العديد من كرة القدم واستمرارية الفريقين مجنونة".

ماذا قال كلوب عن الصراع مع بيب جوارديولا؟

وعلق الألماني على نظيره الكتالوني: "هو الأفضل في العالم وجميعنا نتفق على ذلك، وإذا أحدهم شكك فيه لا أعرف كيف يفعل ذلك".

وأكمل: "صحيح (نحن نخرج الأفضل من بعضنا البعض)، هذا هو حال المحترفين في القمة، في الرياضة الخصم القوي مهم".

وأردف مدرب ليفربول: "أعتقد أن نادال وفيدرير تمتعا بالمنافسة بينهما، هذا هو حال الرياضة، لن أقول إن وجود سيتي بقوته أنا شاكر له، ولكن لم يخل بتطورنا".

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