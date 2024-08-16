كلوب يعود للملاعب أخيرًا.. مدرب ليفربول يتولى أمر بوروسيا دورتموند مؤقتًا!

كلوب يعود إلى بوروسيا دورتموند...

سيعود يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، إلى الملاعب مرة أخرى، وسيجلس على مقاعد البدلاء كمدير فني من جديد، في مباراة استثنائية مع فريقه القديم بوروسيا دورتموند.

وكان المدرب الألماني، قد انتهت ولايته مع ليفربول، بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة ناجحة امتدت لسنوات، وقاد فيها الريدز إلى منصات التتويج بعد غياب استمر لسنوات.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن فيه قيادة كلوب، للفريق مرة أخرى في مباراة استثنائية يوم 7 سبتمبر القادم، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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ومن المنتظر أن يقود كلوب، فريق بوروسيا دورتموند، في مباراة اعتزال الثنائي ياكوب بلاشتشيكوفسكي، ولوكاش بيشتشيك، الذين كانا جزءًا من فريق المدرب الألماني، أثناء ولايته مع دورتموند.

وظهر بيشتشيك، في مقطع الفيديو وهو في مكالمة فيديو مع بلاشتشيكوفسكي، وقال له الأول: "لدينا مباراة اعتزال، هل تعلم ذلك؟ نحن بحاجة إلى مدرب ولدي فكرة، سنتصل بالمدرب المتقاعد"، ثم ظهر كلوب في المكالمة وهو يرتدي نظارة سوداء، وأكد مشاركته في مباراة تكريم لاعبيه السابقين.