مواجهات كلوب أمام بايرن ميونخ لا تبشر جماهير ليفربول بالخير

مواجهة مرتقبة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ضمن ثلاث مواجهات من العيار الثقيل.

مباراة ستُعيد للأذهان فترة تواجد الألماني يورجن كلوب الذي أشرف على تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند سابقًا.

مع ماينز، التقى كلوب مع بايرن ميونخ في سبع مباريات تلقى خلالها ست هزائم وحقق تعادل وحيد. سجل 11 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

الأمور لم تكن بهذا السوء مع بوروسيا دورتموند حيث لعب 22 مباراة حقق خلالها تسع انتصارات وثلاث تعادلات وتلقى عشر خسائر.

مدرب ليفربول الحالي واجه بايرن ميونخ في 29 مباراة سابقة مع ماينز وبوروسيا دورتموند حقق خلالها تسع انتصارات وأربع تعادلات مقابل 16 هزيمة، سجلت فرق يورجن كلوب 44 هدفًا وتلقت شباكها 57 هدفًا.

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على صعيد الألقاب المباشرة فلقد تواجه كلوب مع بايرن في نهائي كأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني ثلاث مرات ونهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

فاز كلوب في كأس ألمانيا والسوبر الألماني مرة واحدة لكلًا منهما وخسر أربع نهائيات أخرى بين البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا.

التقى كلوب مع بايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية لكأس ألمانيا ثلاث مرات، خسرها مرة مع ماينز وأخرى مع دورتموند وحقق الفوز مرة واحدة مع أسود الفيستفاليا.

يُذكر أن لقاء الذهاب سيقام 29 فبراير المقبل على ملعب آنفيلد قبل أن تُفام مباراة الإياب 13 مارس على ملعب أليانز أرينا.