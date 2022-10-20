كلوب: أليسون جميل وجذاب ولكن مزعج .. والبرازيلي: لن أفصح عن أسراري!

يورجن كلوب منزعج من مظهر وذكاء أليسون، والبرازيلي يرفض الإفصاح عن أسراره بعد فوز ليفربول على وست هام في الدوري الإنجليزي.

سخر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مازحًا من البرازيلي أليسون بيكر حارس "الريدز" مؤكدًا أنه مزعج للغاية.

بيكر تألق بشكل واضح خلال فوز ليفربول على وست هام يونايتد بهدف دون مساء الأربعاء 19 أكتوبر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من زمن المباراة، لكن بيكر أنقذ حظوظ ليفربول في اللقاء بالتصدي لركلة جزاء أواخر الشوط الأول، بالإضافة إلى عدد من التصديات المذهلة خلال اللقاء.

فوز ليفربول على وست هام رفع رصيد "الريدز" إلى 16 نقطة، بعدما حقق فريق المدرب يورجن كلوب فوزه الرابع منذ بداية الموسم، مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين، ليصل إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ماذا قال كلوب؟

المدرب الألماني أشاد بأداء أليسون خلال المباراة في مقابلة مع خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي.

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وقال كلوب: "يا له من رجل، إنه حسن المظهر وذكي للغاية، لدرجة أن الأمر مزعج للغاية في الواقع!".

ماذا قال أليسون؟

من جانبه، رفض حارس المرمى البرازيلي الإفصاح عن سر قوته وتألقه أمام المنافسين في ركلات الجزاء، وقال أليسون: "لن أفصح عن أسراري".

وأضاف عن الفوز: "كانت مباراة صعبة حقًا، المنافس أرهقنا بشدة، لكننا قمنا بعمل جيد لخلق فرص أكثر منهم خاصة في الشوط الأول".

وتابع: "عندما ينقذ حارس المرمى ركلة جزاء يكون ذلك دائمًا أمرًا مذهلًا، أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق منفذ الركلة، وتكون الميزة الأكبر معه، لكننا نعمل بجد لنكون لائقين وأقوياء ولدينا رد فعل جيد".

وأردف: "أنا سعيد بالتصدي ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، لكي أتمكن من إنقاذ ركلة جزاء، يجب أن أكون سريعًا ورشيقًا في كل شيء".

واختتم أليسون تصريحاته قائلًا: "إنها أيضًا لحظة ذهنية، وعليك أن تكون في أعلى درجات التركيز لاتخاذ القرار الصحيح".