كلوب: الطاقم الطبي هو من يضع التشكيل وليس أنا!

تصريحات يورجن كلوب عقب فوز ليفربول على أياكس

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الفريق الطبي بات هو من يضع التشكيل وليس هو، مشيرًا إلى الإصابات والغيابات الكثيرة التي يعاني منها فريقه من بداية الموسم.

ونجح ليفربول في تجاوز صدماته المحلية بفوز على أياكس أمستردام بهدف للا شيء في الجولة الأولى من دوري المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ودخل الريدز المباراة الأولى بدون مدافعه فيرجيل فان دايك الذي خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة ستنهي موسمه وتهدد ما تبقى من مسيرته.

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وبخصوص ذلك، قال كلوب بعد المباراة: "لقد وضع الفريق الطبي تشكيلًا جيدًا للغاية، كفريق في الملعب لم نكن في أفضل يوم لنا، في لحظات مهمة للغاية في المباراة لم نظهر بالجماعية المطلوبة"

وأضاف: في النهاية حققنا الفوز وهذا هو ما يجب أن نسعى من أجله، إذا لم يكن هذا هو أفضل يوم لك على الإطلاق، فعليك إحداث تحول في اللعب وفعل الأولاد ذلك بنجاح"

وتابع: "أعتقد أن كلا الفريقين يمكن أن يلعبوا كرة قدم أفضل. في كثير من اللحظات كانت المباراة ساخنة، كانت أرضية الملعب عميقة ومشوشة، قبل ثلاثة أيام بدا الأمر مختلفًا تمامًا وفي التدريبات أمس بدا مختلفًا أيضًا"

وأردف: "لكننا لم ننتهز فرصنا وهذا ليس مقبولًا، كان لدى أياكس فرصة كبيرة ارتطمت بالقائم. عندما تتقدم 1-0 ، يمكن أن تحدث هذه الأشياء. لكن بشكل عام أنا سعيد بالمباراة وما انتهت عليه"

فيما يتعلق بتصريح فابينيو لخط المرمى: "لا أعرف كيف حدث ذلك في البداية. هذا مثال جيد على الأداء الذي قدمه الأولاد اليوم. لم يكن الأمر مثاليًا لكنهم قاتلوا ببراعة. لقد أحببت حقًا المشاركات الجديدة في المقدمة"

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يذكر أن ليفربول قد خسر بسبعة أهداف لهدفين أمام أستون فيلا قبل التوقف الدولي، وبعده تعادل في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، كما خسر فان دايك لنهاية الموسم.