كلوب: الخسارة تجعلك تدرك قيمة الفوز

أهم ما قاله يورجن كلوب عقب انتصار ليفربول على بورنموث

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بتحقيق الفوز على بورنموث والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى بعد نتائج سلبية في المباريات السابقة.

وكان ليفربول قد حقق انتصارًا صعبًا على أرضه أمام ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب المباراة قال كلوب إنه يعرف جيدًا ما الذي يستطيع لاعبوه القيام به، مؤكدًا أن الثقة ليس شيئًا تحصل عليه لوقت محدد بل يجب أن تبقى معك دائمًا"

وأضاف: "قاتلنا بقوة ولعبنا كرة قدم مميزة، لقد كان لدينا لعب مميز في نصف ملعبنا وكذلك في الأمام، بعد صافرة النهاية من الحكم كنت سعيدًا للغاية"

وتابع: "لا يوجد شيء جيد في خسارة مباريات كرة القدم، ولكن الخسارة هي من تجعلك تدرك أهمية الفوز وقيمته، ونحن ندرك ذلك دون خسارات"

وأردف: "نحن الآن نمتلك 82 نقطة وهذا شيء إيجابي وأمر رائع حقًا، علينا مواصلة القتال والعمل حتى نهاية الموسم، هذا هو الشيء الرئيسي الذي علينا أن نفعله دائمًا"

وحول المصابين قال: "هندرسون وروبرتسون يعملان ليكونا حاضرين في مباراة أتلتيكو مدريد، نحن نحتاج إلى مشاركتهما في هذا اللقاء الهام"

واختتم: "لقد عانينا من مشاكل في الأسبوعين الأخيرين، لم نشعر بالثبات وفقدنا النسق التصاعدي، هذا لم يكن إيجابيًا بالنسبة لنا ولكن من المهم التغلب عليه سريعًا"

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يذكر أن ليفربول قد خسر 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في جميع المسابقات قبل مباراة اليوم، ولكنه عاد ليصحح الأوضاع من بوابة بورنموث.