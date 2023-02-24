كلوب: الخسارة أمام ريال مدريد سوء حظ وكان هناك الكثير من الإيجابيات!

المدرب الألماني يتحدث عن الثقة!

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة الخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام كريستال بالاس، وتطرق للحديث عن محمد صلاح وأمور أخرى.

وقال كلوب: "كل شيء في الحياة له تأثيره على ثقتك، مؤخرًا سيارتي خدشت لذلك أنا الآن حريص للغاية عند كل زاوية، لكن بعد فترة تبدأ في السير وتدرك أن ما حدث كان مجرد سوء حظ".

وأضاف: "أمام ريال مدريد كان هناك الكثير من الإيجابيات التي لم أرها منذ فترة طويلة للغاية، لكن عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب يكون اللوم علي".

وأردف: "لقد شاهدت المباراة من جديد، عندما تخسر بتلك الطريقة وتتلقى خمسة أهداف على ملعبك في دوري أبطال أوروبا فذلك غير مقبول".

وأكمل عن محمد صلاح وداروين نونيز: "الأهداف ضد نيوكاسل كانت جماعية، علينا أن نقوم بالتغييرات، وكل دقيقة يلعبان فيها سويًا تكون الأمور أفضل ويتحسن التفاهم بينهما".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد.