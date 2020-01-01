كلوب: إصابة دالجليش صدمتنا وذلك المرض يجعل العالم حزينًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن إصابة كيني دالجليش أسطورة الريدز بفيروس كورونا المميت.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تفاصيل الساعات الأولى لتلقي الفريق خبر إصابة أسطورته كيني دالجليش بفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح الموقع الرسمي لليفربول وأكد خلالها أن الخبر جاء كالصاعقة على الفريق ككل بمجرد معرفته.

وكان ليفربول قد أصدر بيانًا أعلن من خلاله إصابة دالجليش والتي تم اكتشافها خلال فحص طبي غير مرتبط بالمرض المتفشي حاليًا بكافة أرجاء العالم.

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وقال كلوب: "لقد كانت بمثابة الصدمة الحقيقية قبل ثلاثة أيام عندما سمعت الخبر، الرسالة جاءت لمجموعة واتساب الخاصة بنا والجميع شعر بالمفاجأة".

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وأضاف: "الذي تشعر به في تلك اللحظة كبير للغاية، عندما تعلم أن أحد الذين تعرفهم يعاني من ذلك الفيروس وتقول لنفسك واحد منا لديه ذلك المرض".

وأكمل: "الجميع يعلم أن ذلك المرض يسبب الأحزان في كل أنحاء العالم بالوقت الحالي، لكنها المرة الأولى التي يعاني فيها شخص مقرب من الفريق بتلك الطريقة من هذا الفيروس".

وأردف: "اتصلت على واحدة من بناته وكانت هادئة للغاية وأخبرتني أنه بخير، بعد ذلك بيومين عرفنا أنه غادر المستشفى، لقد كانت أخبار مذهلة بالنسبة لنا، أتمنى أن يكون بخير فالجميع هنا يعرفه ويحبه، لقد أرسلنا له كل صلواتنا وأمنيات الشفاء لكن يبدو أنه لم يكن في حاجة لذلك لحسن الحظ".

جدير بالذكر أن داجليش كان قد أكد في بيان عن امتنانه للأجهزة الطبية في إنجلترا بعدما غادر المستشفى وطالب الجميع بمساعدتهم على القيام بعمله في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.