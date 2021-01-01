كلوب: أليسون؟ أخطاؤه بدت كوميدية وربما شعر بالبرد

تصريحات يورجن كلوب عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن فريقه قدم مباراة جيدة في معظم أوقاتها، ولكن المشكلة أنهم منحوا الخصم الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف.

واستطاع بيب جوارديولا أن يحقق فوزه الأول على ملعب أنفيلد، بعدما قاد مانشستر سيتي لسحق ليفربول برباعية لهدف، في المباراة التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز

وعقب المباراة قال كلوب متحدثًا إلى قناة سكاي سبورتس: "الجزء الأكبر من المباراة كان رائعًا من جانبي. أستطيع أن أرى في عينيك أنك ترى بشكل مختلف ما حدث لأنك أحببت ذلك حقًا"

وأضاف: "في الشوط الأول لعبنا كرة قدم جيدة حقًا، ولكن فيالشوط الثاني يمكن القول إن مانشستر سيتي غير النظام بشكل طفيف مما جعله يظهر بشكل أفضل مما كان عليه"

وتابع: "لقد منحناهم الكثير من الفرص لكي يسجلوا، لقد سجلوا الهدف الأول، وسجلنا هدف التعادل.،كنا جيدين مرة أخرى واستعدنا التوازن على الرغم من تلقي هدف جعلنا نتأخر في النتيجة"

وأردف: "لكن بعد ذلك ارتكبنا خطأين كبيرين ومنحناهم فرصًا ذهبية من أجل تسجيل هدفين، عند التأخر 3-1 على هذا المستوى من الصعب العودة في النتيجة وإلى أجواء المباراة من جديد"

وحول أخطاء أليسون في مباراة اليوم: "هذا صحيح أيضًا لم نمنحه الكثير من الخيارات، خاصة في كرة الهدف الأول. ثانيًا نعم ، لقد أخطأ في الكرة، ربما كان يشعر بالبرد، يبدو الأمر مضحكًا ولكن لا أعرف ما الموقف"

وأكمل: "لقد أنقذ شباكنا مرات عديدة، ولا شك في ذلك، لقد ارتكب أخطاء الليلة لأن هذه هي كرة القدم، ولكنه يظل حارسًا مميزًا ونقطة قوة هامة بالنسبة لنا"

وأكمل: "معركة صعبة من أجل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى؟ "سنحاول أن نقدم كل شيء، هناك ما يكفي من المباريات لتأمين ذلك ولكن علينا الفوز بالمباريات المقبلة".

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يذكر أن ليفربول بات مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح إيفرتون، في موسم بدأه وهو يسعى للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويريد الفوز به للمرة الثانية على التوالي.