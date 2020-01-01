كلوب: أتلتيكو لا يمنح هدايا وأعيننا على إسطنبول

كلوب يكيل المديح لأتلتيكو مدريد قبل مباراة الفريقين

شدد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على صعوبة مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا،

ويستعد ليفربول، لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء غد الثلاثاء على ملعب واندا متروبولیتانو، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه واحدة من أصعب المواجهات بالنسبة للاعب كرة القدم، لديهم نتائج متذبذبة ولكنها فترة انتقالية وهذا طبيعي، هم يقاتلون بكل أسلحتهم مما سيصعب المباراة".

وواصل: "أتلتيكو لم يلعب بطريقة سيئة كما يتصور البعض هذا الموسم، إنهم يتميزون بالسرعة ولهم طريقة لعب واضحة، نحن الآن في بلد التيكي تاكا، أنا معجب بأشياء مثل تلك".

وأردف: "إذا كان هناك فريقاً أفضل أن أكون مثله في أفضل حالاته، هو اتلتيكو مدريد إذا كنت تواجههم وعملت بأقصى مجهود لك فستصبح لديك فرصة، أم إن لم تفعل فإنهم لن يعطوك هدية ويسمحوا لك بالتسجيل، وهذا سبب وصولهم للعديد من النهائيات الأوروبية".

واستطرد: "ولكنهم لم يلعبوا أمام فريق مثلنا يجب ألا ننسى ذلك، نحن منظمون للغاية، نحن لا نشعر بأننا حققنا البطولة الموسم الماضي، نرى أنفسنا مرشحون هذا العام، نريد أن نتواجد في إسطنبول".

وأضاف: "عندما تصل للنهائي فإن الأمر يكون رائعاً، خاصة إذا ربحت البطولة، نحن نرى أنفسنا فريقاً يصل للنهائيات ونحقق الألقاب".

وأكمل: "أفضل مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا، كانت خارج ملعبنا، مثلا مباراة بايرن ميونخ كانت من أفضل المباريات التي شاهدتها، نحن نشكل تهديداً حقيقياً للفرق".

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وعن ظهير الفريق ترنت أرنولد قال كلوب: "كافو يعتقد أن أرنولد يجب ان يفوز بالكرة الذهبية، إنها رسالة إيجابية منه، ولكنها ستسبب مشاكل إذا قالها كلوب، أرنولد لديه مستقبل باهر ولكن لا توجد لدي فكرة إذا كان سيحقق الكرة الذهبية أم لا".

جدير بالذكر ان مباراة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 11 مارس القادم على ملعب آنفيلد.