"كلنا نعرف أين سيذهب!".. أول رد فعل من إنريكي على رحيل مبابي

المدرب الإسباني يجيب على كل التساؤلات

تحدث مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، لأول مرة علنًا عقب إعلان رحيل كيليان مبابي عن حديقة الأمراء.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تولوز في الدوري الفرنسي والتي ستكون الأخيرة لمبابي على الملعب الذي مثل فريقه لمدة 7 مواسم: "إنه شيء نعرفه جميعًا منذ فترة طويلة. ونجن وأنتم جميعًا نعرف أين سيذهب، أعتقد أن الجميع تصرف بشكل جيد، سيظل هدفنا دائمًا الفوز بالألقاب، هذه هي الطريقة التي أفكر بها".

وأضاف: "لا يسعني دائمًا إلا أن أشيد بجميع اللاعبين الذين بحوزتي، وأكرر أن جميع الأطراف تصرفت بطريقة مناسبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفض لويس إنريكي وصف خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الفشل" واصفًا الصحفي الذي سأله هذا السؤال بأنه "لا يعلم كم عدد فرق دوري الأبطال!".

وأشار إنريكي متوترًا إلى أنه رغب دائمًا طيلة الأشهر الفائتة في تقديم الأفضل للفريق، حتى لو لم ينجح في بعض الأوقات، على حد تعبيره.