"كلنا نحب التهديف" .. برونو فيرنانديش يُعلق على موقفه مع كريستيانو رونالدو بلقاء تركيا

تعرف على ما قاله فيرنانديش عن موقف رونالدو معه

علق برونو فيرنانديش نجم البرتغال ومانشستر يونايتد، على الهدف الذي سجله بفضل تمريرة زميله كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، خلال مباراة تركيا.

ونجح فيرنانديش في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي، بعدما مرر له رونالدو الكرة، الذي كان من الممكن أن يُسجل هدفًا بكل سهولة، ولكنه فضّل أن يُسجل برونو الكرة في مرمى تركيا.

وقال برونو خلال تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "جميعنا نحب أن نُسجل الأهداف، ولكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية لنا الآن".

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وأضاف: "رونالدو أفضل الهدافين لدينا، وفي كرة الهدف لم يكن أنانيًا، فهو يُظهر المعنى الذي لدينا في الفوز بالمباريات، وليس تسجيل الأهداف".

فيرنانديش أنهى حديثه قائلًا: "هدفنا هو الفوز والشيء الأكثر أهمية هو الفوز في كل المباريات، والآن هدفنا الفوز على جورجيا المباراة القادمة، واللعب للبرتغال يعني الفوز في كل المباريات".