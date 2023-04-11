كلنا خلفه .. دافيد ألابا يؤكد تضامن ريال مدريد مع فالفيردي في أزمته

أيام صعبة على النجم الأوروجوياني

أبدى دافيد ألابا مدافع ريال مدريد تضامنه مع زميله فيديريكو فالفيردي، بعد الواقعة الأخيرة التي حدثت للنجم الأوروجوياني أمام فياريال.

وهزم فياريال مضيفه ريال مدريد، يوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني 3-2. لكن عقب المباراة اندلعت حالة من الجدل بسبب انتظار فالفيردي للاعب فياريال أليكس بايينا في مرآب السيارات في الملعب ولكمه في وجهه.

التقارير التي تداولتها الصحف من مقربين للاعب الأوروجوياني بررت فعلته باستهانة لاعب فياريال منه ومن زوجته في مباراة الكأس بين الفريقين وفي المباراة الأخيرة وبأنه قال له: "ابك الآن على ابنك الذي لن يولد". في الوقت الذي كان اللاعب وزوجته قد أعلنا عن معاناتها في حملها الثاني وقرب خسارتهما لنجلهما.

وقال زميله دافيد ألابا عن هذه الأزمة:"فالفيردي يحظى بدعم الجميع وكل تركيزه على مباراة الغد، ولا يمكنني قول أي شيء آخر عن هذا الأمر".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن لجنة مناهضة العنف الإسبانية، هي التي ستقرر في الوقت الحالي إمكانية اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد فالفيردي أم ستترك الأمر للشرطة.

يذكر أن فالفيردي من المتوقع ظهوره في مواجهة ريال مدريد مع تشيلسي، غدًا، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.