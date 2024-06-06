"كلنا خلفهم" .. كريم بنزيما يزور معسكر الجزائر ويحث الجماهير على مساندتهم!

بنزيما يؤازر الجزائر ضد غينيا

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، على مؤازرة المنتخب الجزائري، قبل مواجهته المقبلة ضد غينيا، حيث قام بتحفيز الجماهير لمساندة محاربي الصحراء.

ويواجه الجزائر نظيره غينيا مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2024.

ونشر حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم على منصة "فيس بوك" فيديو، يرصد تواجد كريم بنزيما في معسكر الخُضر، قبل مواجهة غينيا، حيث قال فيه: "1 2 3 تحيا الجزائر".

وقال بنزيما: "هذه هي المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هنا، وأول مرة أتواجد في الجزائر العاصمة أيضًا، ولذلك طُلب مني الحضور لمعسكر المنتخب الجزائري، فأنا أعرف القليل من اللاعبين هنا".

وتابع: "أشكر رئيس اتحاد الكرة الجزائري الذي دعاني، وجئت ورأيت لاعبي المنتخب الجزائري، إنهم يبدون في حالة جيدة، وأتمنى أن يقدموا أمام غينيا مباراة جيدة تسعد الجماهير، ويحققون الفوز بالمباراة".

وأبدى كريم إعجابه بمركز التدريب الخاص بالمنتخب الجزائري، حيث قال: "هناك 3 ملاعب عشبية طبيعية، وملعب صناعي واحد، ومساحته واسعة جدًا".

وواصل: "عندما أمتلك الوقت أتابع المنتخب الجزائري، وحاليًا سأساندهم ولديهم فريق جيد ولاعبين رائعين، بالإضافة إلى مدرب جديد، والآن علينا أن نركز على المستقبل، وأتمنى لهم أن يصعدوا وينتصروا".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا: "لقد قيل لي الكثير عن الملعب الأسطوري الذي سيستضيف المباراة، وستكون المرة الأولى لي في مؤازرة الجزائر من الملعب، وأتمنى أن تكون الأجواء جميلة، والمباراة مهمة جدًا بالنسبة لهم وللجماهير، وأعتقد أن الجميع سيكون خلف الخُضر أمام غينيا".