بكلمة واحدة .. روبن نيفيش يُلهب حماس جماهير الهلال قبل كلاسيكو الاتحاد

الهلال ينظم احتفالًا خاصًا على هامش مران اليوم..

لم يكن بحاجة لأكثر من كلمة واحدة، كي يشعل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال، حماس الجماهير قبل كلاسيكو الكرة السعودية، أمام الاتحاد، المقرر في 7 يناير المُقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

نيفيش الذي أجرى جراحة في الوتر الرضفي للركبة، في نوفمبر الماضي، أثبت كونه أحد أهم الأسلحة في صفوف الهلال، حيث أثّر غيابه بشكل ملحوظ على مستوى الفريق، والذي تعرض - في غيابه - لهزيمته الأولى هذا الموسم، بالخسارة أمام الخليج، وكسر سلسلة اللا هزيمة المحلية بعد 550 يوم، وكذلك الفوز بصعوبة على الشباب والرائد، في الجولتين 12 و13 من دوري روشن، قبل فترة التوقف.

ونشر نيفيش صورة له في تدريبات الهلال، اليوم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بكلمة واحدة "أخيرًا"، حيث شارك في مران الفريق الصباحي، ليؤكد اقترابه من الجاهزية للمشاركة في قمة الاتحاد بكأس الملك، علمًا بأن الكلمة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

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من ناحية أخرى، كشف الهلال عن تقديم موعد مباراة الفريق الودية أمام الفيحاء، لتقام الإثنين، في مقر النادي، ضمن الاستعداد لعودة المنافسات، بعد انتهاء فترة التوقف، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

واحتفل الهلال، على هامش تدريبات اليوم، بالبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، والذي نال جائزة جلوب سوكر، كأفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024، وكذلك البرازيلي نيمار جونيور، الذي نال جائزة "المسيرة الكروية"، تقديرًا لمشواره في الملاعب.