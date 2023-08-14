كلمة شرف .. هكذا يتلاعب مبابي وباريس بالقانون الفرنسي

الشروط الجزائية ممنوعة في فرنسا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الاتفاق الذي وصل له باريس سان جيرمان مع إدارة ناديه من أجل الرحيل عن صفوفهم حال جدد عقده معهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الأمر كله تم حله بكلمة شرف، ووعد من إدارة الباريسي بترك اللاعب يرحل حال وصل عرض مناسب، كما كان الحال مع سيكو فوفانا ولانس والنصر هذا الصيف.

ويمنع القانون الفرنسي إدراج شروط جزائية في العقود، على عكس القانون الإسباني الذي لا يسمح بإبرام أي تعاقد دون وضع شرطًا جزائيًا فيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واتفق مبابي مع باريس سان جيرمان بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة ألا يرحل عن صفوفهم بشكل مجاني بحلول صيف 2024 طالما سيسمحون له بالرحيل حال جاء له عرض مناسب.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أكد في وقت سابق على عدم رغبته في تمديد تعاقده لمدة عام في باريس سان جيرمان، وهو ما أثار الكثير من الجدل في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خصوصًا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي أعلن إنهم سيحاولون مع مبابي مرة أخرى.