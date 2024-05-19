كلمة النهاية.. هالاند أم ساكا في آخر جولات فانتازي الدوري الإنجليزي؟

حان وقت الختام

يسدل الستار رسميًا مساء الأحد، عن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويتم حسم هوية الفائز باللقب بين مانشستر سيتي وآرسنال، وكذلك تكتب الجولة رقم 38، كلمة النهاية لموسم الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ووصلت الإثارة هذا الموسم إلى ذروتها، بينما يستمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة لحسم هوية البطل، حيث يتقدم مانشستر سيتي الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

ويستضيف فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وست هام على ملعب الاتحاد، في نفس الوقت الذي يستضيف فيه آرسنال بقيادة الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا، فريق إيفرتون على ملعب الإمارات.

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هالاند أم ساكا؟

وبعيدا عن حسابات اللقب، وعلى مستوى لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فإن مواجهتي آرسنال ومانشستر سيتي، ربما لا تمثلان أهمية حاسمة من الناحية الفانتازية.

ولكن يبقى هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، إرلينج هالاند، هو أنسب الخيارات لكابتن الجولة، فمن المتوقع أن يبدأ سيتي على ملعبه وبين جماهيره، بضغط هجومي فتاك لحسم اللقب من البداية وتأمين نتيجة كبيرة ضد وست هام.

وإذا جرت المقارنة بين هالاند، وبوكايو ساكا جناح آرسنال، فإننا ننصح بالاعتماد على هالاند، لأن الخصم المنافس للمدفعجية، منضبط أكثر في النواحي الدفاعية، حيث يتميز شون دايتش مدرب إيفرتون بغلق المساحات واللعب على الهجوم المرتد.

وإذا نظرنا إلى خارج مواجهتي حسم اللقب، فهناك العديد من الخيارات الجيدة التي يمكن التفكير فيها لاختيار كابتن الجولة.

ويأتي في مقدمة تلك الخيارات، سون هيونج مين قائد توتنهام، حيث يلعب فريقه مباراة بلا أي ضغوط أمام شيفيلد يونايتد الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى، بعدما استقر في المركز الأخير بجدول الترتيب.

كما لا يمكن تجاهل محمد صلاح أيضا، نجم ليفربول، واللعب المؤثر فانتازيًا على مدار المواسم الأخيرة، ويلعب مباراة وداعية للمدرب يورجن كلوب، فيما يمكن أن تكون مباراته الأخيرة كذلك مع الريدز.

في النهاية، يمكن كذلك الاعتماد على كول بالمر نجم تشيلسي، الذي يواجه بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج.

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