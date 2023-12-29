"كلمة السر في لعنة عيد الميلاد".. هنري: هزيمة آرسنال أسعدتني!

"شيرار.. لن تحصل مني على إجابة"

أعرب النجم الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، عن دهشته من توقعات مهاجم توتنهام السابق جيرمين ديفو، لرباعي القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشارك هنري مع كل من آلان شيرار وجيرمين ديفو في تحليل مباراة آرسنال ووست هام، أمس الخميس عبر منصة "أمازون برايم"، حيث أجاب ديفو بهدوء على سؤال المضيف جابي لوجان، بشأن توقعاته لشكل قمة البريميرليج، قائلًا: "مانشستر سيتي، ليفربول، توتنهام وآرسنال".

وأثارت هذه الإجابة دهشة هنري، الذي علق على الفور: "ماذا قلت؟! توتنهام؟"، لكن ديفو لم يكن منزعجا: ورد: "ولم لا؟".

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وكان رد هنري مبررًا بعد هزيمة توتنهام أمام برايتون بنتيجة (4-2)، إلا أنه تلقى صدمة أخرى بهزيمة آرسنال على ملعبه أمام وست هام (2-0).

وردًا على سؤال عما إذا كانت هزيمة آرسنال على ملعب الإمارات كانت مجرد "عثرة" وما إذا كان "الجانرز" لا يزال منافسًا حقيقيًا على اللقب هذا الموسم، أجاب هنري: "عندما نتصدر جدول الترتيب في عيد الميلاد، فإننا عادةً ما نخسر الدوري، لذلك أنا سعيد نوعًا ما".

ورفض النجم الفرنسي محاولات شيرار، لإقناعه بتقديم توقعاته عن لأربعة الأوائل، حيث رد قائلًا: "لن أجيب. حاول قدر ما تشاء، أنا دائما أعطي إجابتي بعد فترة الأعياد".