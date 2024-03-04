كلمة السر جرينوود .. ريال مدريد يضع خطة إنقاذ بيلينجهام من الإيقاف!

ريال مدريد يستعين بجرينوود لرفع إيقاف بيلينجهام...

يعتزم ريال مدريد، تقديم استئناف ضد طرد جود بيلينجهام، لاعب الفريق، والذي حصل عليه في مباراة الميرينجي الأخيرة أمام فالنسيا بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.

وشهدت المباراة الكثير من الأحداث المثيرة، خاصة بعد صافرة الحكم التي جاءت في منتصف هجمة لريال مدريد، جاء منها الهدف الثالث، ولكن الحكم لم يحتسبه، وعقب تلك اللقطة تحدث اللاعبون مع الحكم، ودخل في مشادة مع بيلينجهام ثم أشهر له البطاقة الحمراء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد سيقدم استئناف، ضد طرد اللاعب الإنجليزي، ويأمل أن يتم قبوله ويُرفع الإيقاف كما حدث مع ماسون جرينوود، لاعب خيتافي.

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وترى إدارة ريال مدريد، أن بيلينجهام لم يتلفظ بأي لفظ خارج تجاه حكم المباراة، كما حدث مع مواطنه جرينوود، في هزيمة خيتافي من رايو فاييكانو في يناير الماضي.

وكان حكم مباراة فاييكانو، وخيتافي قد أشهر البطاقة الحمراء، في وجه جرينوود بسبب الاعتراض، ولكن تم الغاء القرار بعدما تبين أن اللاعب كان يقول "اللعنة" باللغة الإنجليزية، ولم يوجه حديثه إلى الحكم.