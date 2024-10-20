بكلمة "أغضبت الإماراتيين" من وليد الفراج .. نصراوي يسخر من ثأر الهلال قبل مواجهة العين الآسيوية!

الهلال يواجه العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد..

في مواجهة بطابع الثأر، يترقب عشاق الهلال، مباراة نارية يحل فيها فريقهم ضيفًا على العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، مساء الإثنين، من أجل محو آثار الهزيمة القاسية التي تلقاها الأزرق قبل 6 شهور.

على ذات الملعب، في أبريل الماضي، تلقى الهلال خسارته الوحيدة مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، طوال موسم 2023-2024، بسقوط مفاجئ أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، ولم يفلح الأزرق في تعويض خسارته بالإياب، رغم الفوز (2-1)، بالمملكة أرينا، لينتقل العين إلى النهائي الآسيوي، ثم توج باللقب بعد نتيجة كاسحة أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني (6-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، تغريدة قال فيها "اليوم متوقع أن العين راح يعيش ليلة رعب ما شافها بتاريخه. وخليك واثق في النقطة هذي. ويبي يشوف العين يوم الإثنين شيء ما شافه قبل هذا وما راح يشوفه بعده. الله يكون بعونك يالعين".

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وتنوعت ردود الأفعال، بين سخرية متابعين أعادوا لقطة وليد الفراج، التي أثار بها غضبًا إماراتيًا، قبل مباراة العودة الآسيوية، حيث قال إن الهلال يمتلك مقومات تجعل العين على موعد مع ليلة رعب في المملكة أرينا، وآخرين تحدثوا عن فوز العين على النصر في ربع النهائي، قبل التأهل لملاقاة الهلال في دور الأربعة.

ومع تتويج العين باللقب الآسيوي، قرر الاتحاد القاري تغيير نظام البطولة، بمسمى جديد وهو "دوري أبطال آسيا للنخبة"، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، أمام 8 أندية مختلفة، فيما يشار 24 فريقًا بالبطولة، على مجموعتين؛ واحدة تضم أندية الغرب، والثانية للشرق، كما يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل مجموعة، إلى دور الـ16 من البطولة.

ويتزعم الهلال صدارة مجموعة الغرب، بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يأتي العين، في المركز العاشر، بنقطة واحدة.