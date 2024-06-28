“كلمات قاسية”.. فان دايك يرد على انتقادات هولندا!

فان دايك يدافع عن منتخب بلاده...

دافع فيرجيل فان دايك، مدافع منتخب هولندا، ورد على الانتقادات التي وُجهت لمنتخب بلاده، بعد نهاية دور مجموعات يورو 2024، بالرغم من تأهل الطواحين إلى دور الـ 16.

وضمن المنتخب الهولندي، مشاركته في دور الـ 16 من البطولة، ضمن أفضل الثوالث، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف النمسا وفرنسا، واختتم مبارياته في المجموعات بخسارة من النمسا بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتقد رافاييل فان دير فارت، النجم الهولندي الأسبق، أداء منتخب بلاده ووصف الخسارة أمام النمسا بأنها مشينة للاعبين، وافتقد الفريق الحماس والشغف في ذلك اللقاء.

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وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "يجب أن أتحمل المسؤولية الآن، لقد تحدثنا كثيرًا خلال الـ 48 ساعة الماضية، تحدثنا ببعض الكلمات القاسية، وهذا بالطبع أمر ضروري لأن بعض الأشياء غير الجيدة قد حدثت".

وأضاف: "أشعر أن هذا ساعدني، سأعمل أيضًا على التحسن، مباراتنا الأخيرة لم تكن بالتأكيد أفضل ما لدي، ولكن هذا لم يحدث كثيرًا لي".

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الهولندي، نظيره الروماني ضمن مباريات دور الـ 16 مساء الثلاثاء القادم، على ملعب أليانز آرينا.