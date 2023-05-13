"كلب" نيوكاسل المجنون حديث إنجلترا بعد تصرفه الغريب مع أرتيتا

يعشق الظهور في كل زمان ومكان

الجميع يريد الحصول على الاهتمام الكافي، ولكن جيسون تيندال مساعد إيدي في نيوكاسل يونايتد يريد الحصول على كل الاهتمام وحده وهو ما لفت أنظار الجماهير.

تيندال اشتهر في مباريات نيوكاسل على مدار الموسم بالتواجد في الصورة بصفة مستمرة، ليكون أول من يصافح اللاعبين والمدربين الآخرين بالفرق المتنافسة حتى قبل إيدي هاو نفسه، وهو ما حدث بشكل واضح مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

المدرب البالغ من العمر 45 سنة يقوم بنشر العديد من الصور له وهو يصافح المدربين، ويقوم بوضع نفسه في منتصف صور احتفال الفريق بعد كل انتصار، ليقوم المشجعين بإنشاء حسابًا باسمه على موقع تويتر بعنوان "جيسون تيندال يحب أن يكون في مركز الاهتمام".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن الأمر أصبح حديث الجميع في غرفة خلع الملابس، ليظهر اسم "الكلب المجنون" على جيسون بسبب التصرفات التي يقوم بها وجعلت الحساب المخصص للسخرية منه على موقع تويتر يصل إلى 48000 ألف متابع.

ومن جانبه قال إيدي هاو عن هذا الأمر:"لقد أمضينا نصف ساعة نضحك معه بشأن بعض الأشياء التي تم ظهورها على هذا الحساب، من الجنون كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تخلق هذه الأشياء، جيسون شاب حسن المظهر ويحب أن يظهر الكثير من الطاقة الإيجابية حول الجميع".

يذكر أن نيوكاسل يمر بموسم مميز في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بجدول المسابقة ويعتبر من أقوى المرشحين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.