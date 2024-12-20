حدد موقف زكي تشيليك .. كلاوديو رانييري يفتح الباب مجددًا أمام سعود عبد الحميد

هل يشارك سعود بصفة أساسية خلال الفترة القادمة مع روما؟

حدد المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لنادي روما، موقف النجم التركي زكي شيليك الظهير الأيمن للفريق، مما فتح الباب مجددًا أمام النجم سعود عبد الحميد للمشاركة مع الفريق.

ويعد شيليك هو الظهير الأيمن الأساسي لفريق روما، والذي يعتمد عليه رانييري، ولكنه تعرض لإصابة مؤخرًا جعلت سعود عبد الحميد يُشارك ويتألق مع الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بارما يوم الأحد المقبل، قال رانييري عن إمكانية ضم مدافعين جدد في يناير: "يمكننا الاعتماد على شيليك في مركز قلب الدفاع الأيمن".

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وأضاف: "سنرى إذا كان هناك شيء يجب تحسينه فسنفعله، لا أريد أن أخدع أحد، ولا حتى نفسي".

وبذلك يمنح رانييري الفرصة مجددًا لسعود عبد الحميد، للعب في مركز الظهير الأيمن المتقدم خلال الفترة المقبلة.