حسم موقفه من الراحلين .. كلاوديو رانييري يتخذ قرارًا بشأن شيليك يُسعد سعود عبد الحميد!

هل سيحصل سعود عبد الحميد على فرصة أخرى للمشاركة مع روما؟

حسم المدرب الإيطالي كلادويدو رانييري المدير الفني لفريق روما موقفه من الراحلين عن فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث اتخذ قرارًا يُسعد النجم سعود عبد الحميد.

ويُعاني سعود عبد الحميد من قلة المشاركات مع روما خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يُشارك خلال آخر مباراتين مع الفريق ضد سامبدوريا ثم بارما.

وكشفت صحيفة "كويري ديلو سبورت" عن أن رانييري قد تحدث بشكل واضح مع جيسولفي المدير الرياضي والإدارة، قبل تنفيذ قراراته، وذلك بمنح اللاعبين الأقل مشاركة ضد كومو، ولكن أمام بارما اختار أفضل 11 لاعبًا متاحًا بالفريق، ولم يُجر أي تغيير حتى مع التقدم بنتيجة 5-0.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان تصرف رانييري أمام بارما بمثابة الرسالة الواضحة إلى غرفة الملابس والإدارة، بأن الفريق الأساسي موجود بالفعل، ولكن يحتاج إلى تدعيمات من أجل المنافسة.

وأضافت الصحيفة أن قائمة روما تحتاج إلى تخفيض عدد اللاعبين، قبل إجراء تعاقدات جديدة، وأنه يجب مراقبة تحركات نيكولا زاليفسكي الذي سيكون لاعبًا حرًا بعد 6 أشهر.

وأما عن الخبر الذي يُسعد سعود عبد الحميد، وهو استقرار رانييري على رحيل التركي زكي شيليك، الذي يحظى باهتمام من جانب أندية تركية وفرنسية، مما يفتح الباب أمامه للمشاركة بشكل أكبر خلال النصف الثاني من الموسم.

وأكدت الصحيفة على أنه بمجرد تخفيض رواتب الفريق، يتطلع رانييري لعدة تدعيمات، بضم ظهير أو جناح أيمن، لسد ثغرة لم يتم حلها في الصيف الماضي، بالإضافة إلى مدافع مركزي أو 2 حال رحيل هيرموسو، لتعزيز خطة الدفاع الثلاثي التي يعتمد عليها رانييري، وأيضًا مهاجم بديلًا لدوفبيك، وهو ما يعتبره رانييري من أهم المراكز التي يحتاجها الفريق.