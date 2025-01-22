فيديو | "ممازحة كلاوديو رانييري ودخول أرشيف روما" .. ليس كل شيء سوداوي مع سعود عبدالحميد!

عبدالحميد أول لاعب سعودي يحترف في الملاعب الإيطالية..

يُعاني الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، من "قلة" مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2024.

روما تعاقد مع سعود في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

ولم يشارك الظهير الأيمن السعودي في بداية مسيرته مع روما، إلا لدقائق قليلة للغاية، قبل أن يظهر في عدة مباريات خلال شهر ديسمبر 2024 تحديدًا؛ ولكنه عاد ليصبح حبيسًا لـ"دكة البدلاء" مرة أخرى.

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وفي الفترة التي شارك فيها مع فريق العاصمة الإيطالية، صنع هدفًا أمام ليتشي، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المحلي؛ كما سجل هدفًا تاريخيًا في شباك سبورتنج براخا، في مسابقة الدوري الأوروبي.

هذا الهدف أدخل سعود تاريخ روما من أوسع أبوابه؛ ليكون بمثابة الضوء وسط ظلام معاناته مع "دكة البدلاء"، وعدم مشاركته في مباريات الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

وأعلن روما مساء اليوم الأربعاء، دخول قميص سعود عبدالحميد الذي سجل به هدفه التاريخي في شباك براجا، "أرشيف النادي" بشكل رسمي.

ونشر الحساب العربي لنادي العاصمة الإيطالية عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر سعود؛ وهو يقوم بوضع قميصه بنفسه في "أرشيف النادي"؛ مع تعليق: "أول لاعب سعودي يسجل بألوان روما، وأول لاعب سعودي يسجل في الدوري الأوروبي".

أيضًا.. يبدو أن الأجواء بين سعود وكلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي روما، أكثر من رائعة، على الرغم من عدم الاعتماد عليه في المباريات؛ حيث ظهر المدرب وهو يحمس ويمازح اللاعب في إحدى الحصص التدريبية؛ قائلًا له وهو يركض: "هيا.. أكله!".

جدير بالذكر أن سعود شارك في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، بواقع 315 دقيقة في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر.