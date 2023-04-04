"كلام كبير" .. النصر ينقض على ليونيل ميسي برعاية سعيد العويران!

سيكون شيئًا أشبه بالأحلام إذا اجتمع ميسي مع كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

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رغم أن غالبية التقارير تتحدث عن مفاوضات الهلال السعودي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن هناك من لديه أخبار جديدة في هذا الشأن، لكنها تخص الجار نادي النصر.

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من قاد منتخب بلاده للتتويج بطلًا للعالم في مونديال قطر 2022 حاليًا لاعب حر، يحق له التوقيع لأي نادٍ، على أن ينضم له في الميركاتو الصيفي المقبل مجانًا، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وخرج سعيد العويران؛ نجم الكرة السعودية الأسبق، ليفاجئ جمهور النصر، مؤكدًا أن ليو وقع بالفعل، رغم أن التقارير الصحفية المنتشرة تقول عكس ذلك تمامًا.

وقال العويران، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كلام كبير، النصر كلام كبير، واوا واوا جاي، وقع".

"واوا واوا" المقصود بها ميسي، إذ رددها وقتما كان يسب فوتر فيرخورست؛ لاعب هولندا، عقب مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وتعني "أحمق".

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