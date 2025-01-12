فيديو | "تاريخية" .. شاهد رد فعل وليد الفراج بعد الهداف الخامس لبرشلونة ضد ريال مدريد

تقدم كبير للبارسا في الكلاسيكو

بدا الإعلامي السعودي وليد الفراج مصدومًا بعد علمه بإحراز برشلونة الهدف الخامس في مرمى ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كلاسيكو نهائي السوبر يُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وقد انتهى شوطه الأول بتقدم برشلونة 4-1 بعدما كان متأخرًا بهدف كيليان مبابي المبكر.

رافينيا، الذي سجل أحد أهداف الشوط الأول، عاد وأضاف الثاني له والخامس للفريق الكتالوني في الشوط الثاني، وقد بُلغ الفراج بذلك خلال تقديمه حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد"، وقد بدت ملامح الدهشة عليه عند استماعه للخبر.

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المعلق امتلأ وجهه بعلامات الدهشة، وقد اكتفى بالتعليق قائلًا "آآآآه، الخامس .. الخامس لبرشلونة، لا لا لا اليوم تاريخية لبرشلونة محمد الشيخ"، ليُمرر الحديث إلى ضيفه الناقد الرياضي محمد الشيخ.

يُشار إلى أن النتيجة تُشير حاليًا إلى تقدم البارسا 5-2 بعدما قلص رودريجو الفارق بهدف من ركلة ثابتة احتسبت بعد طرد حارس مرمى برشلونة فويتشيك تشيزني.