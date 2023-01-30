كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا!

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مواجهات نارية.

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23 عن مواجهات نارية بين الفرق المتأهلة.

الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2022-23 يشهد تواجد أكثر ثلاثة فرق توجت باللقب، وهي برشلونة وأتلتيك بيلباو وريال مدريد على الترتيب، إلى جانب نادي أوساسونا الذي لم يسبق له الفوز باللقب.

القرعة أسفرت عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، فيما يلعب أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو.

يذكر أن الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا يقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق المذكور أولًا في القرعة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، حيث تقام مباريات الذهاب بين يومي 7 و9 فبراير 2023، على أن تقام مباريات الإياب بين الأول والثالث من مارس المقبل.