كلاسيكو منتظر؟ ريال مدريد وبرشلونة يستعدان للظهور بكأس العالم للأندية

قيود منتظرة على أندية الدوري الإنجليزي

يستعد كل من ريال مدريد وبرشلونة للظهور معًا في بطولة كأس العالم للأندية السوبر بنسختها الأولى في عام 2025.

البطولة تنتظر حالة من التوسع يصل إلى ثمانية مراكز لفرق الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "تايمز" البريطانية، بدخول الفرق الحاصلة على دوري أبطال أوروبا لأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

وبهذه الطريقة سيكون لريال مكانة مضمونة في النسخة الأولى من المسابقة، بينما يتمتع برشلونة بإمكانيات كبيرة للوصول.

وإذا بدأت البطولة الآن فستكون هذه الأندية الثمانية هي بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر يونايتد، مع الأخذ في الاعتبار أن ريال سيُصنف على أنه بطل دوري الأبطال لذلك سيذهب مركزه إلى يوفنتوس.

وكما ذكرت "تايمز" فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيؤيد حصر الفرق المصنفة حسب الدولة في فريقين، وهذا ما سيؤثر على حضور الأندية الإنجليزية.

يذكر أن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر بالفعل توزيع المقاعد ليحصل الاتحاد الأوروبي على 12 مقعدًا، اتحاد أمريكا الجنوبية 6 مقاعد، الاتحاد الآسيوي 4 مقاعد ونفس العدد لنظيره الإفريقي وكذلك لاتحاد الكونكاكاف، وسيحصل اتحاد أوقيانوسيا على مقعد واحد فقط ومقعد آخر لمضيف البطولة.