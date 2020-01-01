ماهو الكلاسيكو؟ شرح كامل لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

تعرف على معنى مُصطلح كلاسيكو ولماذا هناك عداء بين ريال مدريد وبرشلونة تاريخي بينهم؟ ومتى تم إطلاق مُصطلح كلاسيكو على مباراة الفريقين.

كتب: أحمد حافظ

المواجهة بين ريال مدريد و برشلونة مختلفة عن أي مباراة يُمكن متابعتها أو انتظارها، فهذه المباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم أجمع بل قبل بداية الموسم يبحث الجميع عن موعدها وتوقيتها لذلك فهي تعتبر أهم مباراة للاعبي الفريقين خلال الموسم.

ونجد معظم القنوات التي تُغطي الحدث تقوم بتخصيص أستديوهات وبرامج لهذه المباراة خاصة قبل انطلاقها بما يُقارب الثلاث أيام، وفي نفس السياق نجد أن رابطة المحترفين في إسبانيا تحاول تعديل موعد المباراة حتى يُناسب جماهير شرق آسيا.

في المقابل مصطلح الكلاسيكو لا يُطلق في إسبانيا فقط على المباريات النهائية فقط بل على أي مباراة تجمع الميرينجي أمام البلوجرانا خلال الموسم، لكن ما هو السر الذي يجعل معظم مشجعي العالم يطلقون هذا المصطلح على هذه المباراة فقط؟

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وفي هذا التقرير يستعرض موقع جول معكم معنى مصطلح كلاسيكو ومن أين نشأ هذا المُسمى.

ما معنى مصطلح كلاسيكو؟

أطلق مُصطلح كلاسيكو على المباراة التي تجمع ناديين أكبر مدينتين في إسبانيا العاصمة مدريد ومدينة برشلونة خلال منافسات الدوري الإسباني لكن الأمر تطور فيما بعد إلى أن اصبحت تطلق على كل المنافسات بين الفريقين في كل المسابقات.

المباراة لا تعكس مظهر التعصب بين الجماهيرين في عالم كرة القدم فقط لكن الأمر يتخطى ذلك فهناك صراع سياسي له تاريخ كبير بين المدينتين لذلك ففوز أحدهما خلال المباراة يعني انتصار في مختلف المجالات.

هذا المُصطلح أيضاً يُطلق على مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد تحت مُسمى أتورو كلاسيكو والذي يعني بالإنجليزية " الكلاسيو الآخر" دليل على أنه يأتي في مناسبات مُحددة ضمن نطاق الديربي.

متى أطلق الكلاسيكو على مباراة ريال مدريد ضد برشلونة؟

من المثير للإهتمام أن مُصطلح كلاسيكو أطلق خلال العصر الحديث في القرن العشرين، حيثُ أنه في السابق كان دائماً ما يُطلق عليه ديربي أو مباراة مدريد وبرشلونة أو برشلونة ومدريد.

كرة القدم الإسبانية استلهمت هذا المصمطلح من قارة أمريكا الجنوبية حيثُ كان يُستخدم هناك لوصف المباريات أو الديربيات بين الفرق.

يُذكر أن أشهر مباراة في أمريكا الجنوبية والتي يطلق عليها سوبر كلاسيكو تجمع بوكا جونيورز أمام ريفيربلايت.

ما هي أسباب الخصومة بين برشلونة وريال مدريد؟

تعود أسباب الخصومة بين الفريقين إلى الصراع السياسي القديم في إسبانيا حيثُ أن مدريد هي العاصمة التي تواجدت فيها السلطة السياسية والعائلة المالكة بقيادة فرانكو بينما مدينة برشلونة كانت معقلاً للجمهوريين خلال الحرب الأهلية.

الحرب الأهلية كانت قد بدأت عقب الحرب العالمية الثانية حيثُ كان هناك رغبة من إقليم كاتالونيا للإستقلال بمفرده من قمع السلطة الإسبانية حسب وصفهم.

شعار نادي برشلونة يُلمح بقوة إلى افتخار الجماهير بالنادي الذي لا يعتبرونه فريق كرة قدم فقط بل هو رمزاً للإستقلال بالنسبة لهم .

في الوقت الحالي يوجد سلام تام في إسبانيا لكن تشتعل الأمور قليلاً قبل مباريات الفريقين وكأنها الرد الوحيد على تاريخ الحرب الأهلية بين المدينتين.