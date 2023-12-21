كلاسيكو أو ديربي في انتظارنا .. قرار مثير في قرعة دوري أبطال آسيا

تعرف على تفاصيل قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن قرعة دور الـ16

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مُثيرًا بشأن قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، الأمر الذي سيجعلنا نرى مباراة كلاسيكو أو ديربي بين الأندية السعودية!

وتأهل من أندية الغرب في دوري أبطال آسيا 8 أندية تتمثل في 5 أوائل للمجموعات وهم: "الهلال، الاتحاد، النصر، العين الإماراتي، ناساف الأوزبكي"، و3 أندية أصحاب المركز الثاني وهم: "نافباخور الأوزبكي، سباهان الإيراني، الفيحاء".

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، عن إقامة 8 مواجهات لكل منطقة، حيث سيتم سحب نادٍ واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل أن يُصبح كل وعاء به 4 فرق، ويتم بدء سحب القرعة، وسيتم تطبيق مبدأ حماية المجموعة في المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من نفس المجموعة لن يتم وضعها في مواجهة بعضها.

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القرعة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر 2023، قد تجعل هناك مواجهة ديربي بين الهلال والنصر، أو كلاسيكو بين الهلال والاتحاد أو النصر والاتحاد، في حال تم وضع اسم نادٍ من الأندية السعودية من الوعاء الأول في الثاني.

ونفس الأمر سيُطبق على فرق منطقة الشرق، حيث ستقام مباريات ذهاب منطقة الغرب يومي 12 و13 فبراير 2024، على أن تقام مباراتي العودة يومي 19 و20 فبراير، ومباريات الشرق يومي 13 و15 فبراير والعودة يوم 20 و21 فبراير.

وتقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي أيام 4 و5 و11 و12 مارس (الغرب)، و5 و6 و12 و13 مارس (الشرق).