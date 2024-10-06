خطأ تحكيمي مؤثر في كلاسيكو الهلال والأهلي .. سمير عثمان وجمال الغندور يتفقان على ظلم الراقي

الجدل التحكيمي حاضر في الكلاسيكو بعد إدارة الطاقم السلوفيني له..

اتفق خبراء التحكيم المصريان جمال الغندور وسمير عثمان على سوء إدارة طاقم التحكيمي السلوفيني لكلاسيكو الأهلي والهلال، مؤكدين أن الراقي تعرض للظلم في لقطة مؤثرة قبل النهاية بدقائق قليلة.

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الزعيم نجح في تحويل تأخره بهدف نظيف في شوط الكلاسيكو الأول، لفوز بثنائية، على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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هذا الكلاسيكو أداره الحكم السلوفيني سلافكو فينسينش، وعاونه مواطنه توماس كلانسينيك وأندراز كوفاسيتش، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما أدار الحكم نيجك كاجتازوفيتش تقنية الفيديو، وعاونه خلف الشمري.

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لكن سمير عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد" برهن على سوء أداء سلافكو فينسينش في عدة لقطات من المباراة بعدم احتسابه جزائية الهلال التي سجل منها هدفه الثاني، من الوهلة الأولى، أنما نبهه لها طاقم الفيديو المساعد.

واتفق عثمان مع الغندور، الذي أكد عبر برنامج "المنتصف" أن الأهلي حُرم من ضربة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، إثر دهس الظهير البرازيلي رينان لودي لقدم لاعب الراقي داخل منطقة الـ18.

بل أن الغندور أوضح أن الحكم السلوفيني كذلك كال بمكيالين خلال اللقاء في الإنذارات، فبينما أشهر الكارت الأصفر في وجه مدافع الأهلي روجير إيبانيز، تغافل عن إنذار ثنائي الهلال روبن نيفيش وأليكساندر ميتروفيتش، رغم أن الثلاث حالات متشابهة.

يذكر أن تلك الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند سبع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الهلال الصدارة بالعلامة الكاملة "18 نقطة" مع مرور ست جولات من الموسم.