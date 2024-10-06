بعد السقوط في كلاسيكو الهلال .. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى!

لم يشارك في قمة الجوهرة..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، نبأ محزنًا جديدًا، بعد الخسارة المؤلمة أمام الهلال، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة.

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ويواصل الأهلي نزيف النقاط في دوري روشن، حيث اكتفت كتيبة الألماني ماتياس يايسله، بحصد 7 نقاط فقط من أصل 18، ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن عبد الله العمار، لاعب الأهلي، تعرض للإصابة بإنفلونزا حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، علمًا بأن العمار عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، تسبب في غيابه عن مواجهة الهلال، حيث شارك سعد بالعبيد بدلًا منه.

وقرر يايسله، منح لاعبي الأهلي، راحة لمدة 4 أيام، فيما يُنتظر أن يصبح العمار جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المُقبل، حيث جاء قرار المدرب الألماني، في ظل فترة التوقف الدولي، بسبب ارتباط المنتخب السعودي، لمواجهة اليابان والبحرين، في 10 و15 أكتوبر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وكان الأهلي قد تقدم على الهلال بهدف أحرزه جابري فيجا، قبل أن ينجح أليكساندر ميتروفيتش في قلب الطاولة بهدفين في الشوط الثاني، ليحافظ الأزرق على صدارة دوري روشن السعودي، بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز العاشر.