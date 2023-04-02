كلاسيكو الكأس يسيطر.. كارلو أنشيلوتي يضحي بدفاع ريال مدريد أمام بلد الوليد

كارلو أنشيلوتي يفكر في كلاسيكو الكأس على كامب نو حتى في مباراة بلد الوليد

استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مدافعه أنطونيو روديجر، من قائمة الفريق التي ستلاقي بلد الوليد اليوم الأحد على أمل وجوده أمام برشلونة في كلاسيكو يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الألماني شعر بعدم ارتياح في ركبته؛ ما دفع مدربه لاستبعاده على أمل أن يكون جاهزًا لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يدخله ريال مدريد وهو متخلف بهدف في الذهاب.

إصابة روديجر واستبعاده ستضاف لغيابات دفاع ريال مدريد اليوم؛ فناتشو يغيب بسبب الإيقاف مباراة لتراكم البطاقات الصفراء. كما يغيب فيرلان ميندي للإصابة.

ويملك كارلو لمباراة اليوم قلبي دفاع فقط هما ميليتاو وألابا مع إمكانية الاستعانة بفاييخو أو كامافينجا لاعب الوسط، والدفع بألابا في مركز الظهير الأيسر.

وفاز برشلونة على إلتشي برباعية أمس السبت ليتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد.