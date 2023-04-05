كلاسيكو الكأس| كارلو أنشيلوتي يستقر على 9 أساسيين ومركزان يتسببان في حيرته

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة الإيمان بحظوظه المحلية من خلال قلب الطاولة على برشلونة في كامب نو بالذات بعد الخسارة منه ذهابًا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" تناولت التشكيل الأقرب لريال مدريد في تلك القمة، مع وجود شكوك على مكانين فقط لم يحسمهما أنشيلوتي.
بعد بداية مؤكدة لتيبو كورتوا، يمكننا الحديث عن رباعي دفاعي مكون من دافيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارباخال وناتشو.
في خط الوسط أكدت الصحيفة أن كلًا من إدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش يضمنان البداية أساسيين، لكن يبقى المركز الثالث في خط الوسط بين كل من أوريليان تشواميني وتوني كروس.
أما الهجوم فيوجد به بشكل أكيد كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، والمركز الثالث تتم فيه المفاضلة بين كل من فيديريكو فالفيردي ورودريجو جويس، فإذا أراد كارلو أنشيلوتي الهجوم بضراوة سيلجأ للبرازيلي، أما إن أراد منح دفاعه مزيدًا من التوازن، فسيكون خياره اللاعب الأوروجوياني.
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