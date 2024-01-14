نتيجة كلاسيكو الأرض في السوبر الإسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة

تعرف على نتيجة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأخبار الريال والبرسا قبل المباراة التي تقام في السعودية.

موعد مرتقب آخر يجمع ريال مدريد وبرشلونة هذه المرة في مباراة تحدد مصير بطولة وهي كأس السوبر الإسباني 2024، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.

يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة الإسبانية، في نهائي السوبر للعام الثاني على التوالي على الملاعب السعودية، وسط ترقب وحماس من الجماهير داخل الملعب وخارجه.

ريال مدريد، ضمن مقعده في المباراة النهائية، بعد فوز مثير على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، بينما وصل برشلونة للنهائي بعد تخطي أوساسونا بهدفين دون رد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع كما سنتعرف سويًا على طريقة شراء تذاكر المباراة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما موعد كلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

موعد مباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما نتيجة كلاسيكو نهائي السبوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

نجح ريال مدريد في حسم المباراة لصالحه بعد الفوز على برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في ليلة تألق فينيسيوس جونيور الذي سجل هاتريك في اللقاء.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 14 يناير 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية - الأول بارك

ما طريقة شراء وأسعار تذاكر كلاسيكو نهائي السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة 2024؟

حتى الآن لم تعلن اللجنة المنظمة للبطولة، عن موعد صدور تذاكر النهائي والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد، وسنوافيكم بالتفاصيل حين صدورها.

ومن المنتظر أن يتم إصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني webook، وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن أسعار التذاكر للمباراة النهائية ستتراوخ بين 200 أو 300 يورو.

ما آخر أخبار وإصابات برشلونة قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني؟

برشلونة هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، يمر بمرحلة كبيرة من التخبط وتذبذب النتائج والأداء، وسيعمل على إيقافها والخروج من اللقاء ببطولة جديدة على حساب الميرينجي.

يعاني الفريق الكتالوني من العديد من الإصابات هذا الموسم، والتي كان آخرها إصابة رافينيا في مباراة أوساسونا في نصف نهائي السوبر.

اللاعب الإصابة جافي قطع في الرباط الصليبي تير شتيجن إصابة في الظهر ماركوس ألونسو إصابة في الظهر إنيجو مارتينيز إصابة عضلية رافينيا إصابة عضلية

ما آخر أخبار وإصابات ريال مدريد قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني؟

يعيش ريال مدريد فترة جيدة من حيث النتائج والأداء هذا الموسم تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ولكن حاله في الإصابات لا يختلف كثيرًا عن برشلونة، إذ يعاني الميرينجي من إصابات قوية أبعدت العديد من لاعبيه لفترات طويلة.

اللاعب الإصابة إيدير ميليتاو قطع في الرباط الصليبي دافيد ألابا قطع في الرباط الصليبي تيبو كورتوا قطع في الرباط الصليبي لوكاس فاسكيز إصابة في العضلة الضامة

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-1-2

كيبا

ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال

تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو – فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

إيناكي بينا

كوندي – أراخوا – كريستينسن – بالدي

فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو

فيراس توريس - ليفاندوفسكي - لامين يامال

ما تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر؟

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل 17 10 5 2

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 12 مرة.