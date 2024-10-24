كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يتواجه كل من ريال مدريد وبرشلونة مرة أخرى في كلاسيكو الأرض، واعدين العالم كله ومتابعي كرة القدم بأعلى مستوى من كرة القدم الرائعة.

هذه المرة يأتي الكلاسيكو وسط منافسة قوية بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب ولا يفصله عن ريال مدريد سوى 3 نقاط يسعى رجال المدرب كارلو أنشيلوتي للتساوي مع برشلونة بالتخلص من ذلك الفارق بتحقيق الفوز.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 26 أكتوبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - برشلونة السبت 26 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز خط الوسط أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام خط الهجوم فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة 4-3-2-1 حراسة المرمى إنياكي بينيا خط الدفاع أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي خط الوسط فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - بيدري خط الهجوم رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..