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كلاسيكو الاتحاد والهلال يخطف أنظار نجم ريال مدريد

بلال محمد
Real Madrid LaLiga 2023-24Getty Images
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نجم ريال مدريد يتابع كلاسيكو الدوري السعودي...

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خطف كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بسبب اثارته وقوته وعلي رأسهم نجم ريال مدريد.

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وحسم الهلال المباراة لصالحه بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري دروشن السعودي.

المباراة بدأت بكل قوة واثارة اذ تقدم الاتحاد في الشوط الاول بثلاثة اهداف مقابل هدف، ولكن الموج الازرق في الشوط الثاني حسم الامور لصالحه.

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اثارة المباراة وقوتها حصلت علي اعجاب نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي نشر صورة للمباراة التي يتابعها علي شاشة التلفاز، وظهر وهو يدعم زميله السابق كريم بنزيما، لاعب الاتحاد والذي سجل الهدف الثاني.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، وضع استقطاب فينيسيوس جونيور، أولوية له في الصيف المقبل.

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  • 95559كريم بنزيما
  • 10177خاليدو كوليبالي
  • 18523روبرتو فيرمينو
  • 8289نجولو كانتي
  • 21228مارسيلو بروزوفيتش
  • 43609صفقة أخرى
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