قراراته كانت جدلية .. لجنة التحكيم تحسم صحة وسلامة قرارات حكم كلاسيكو الأهلي والهلال

هل قرارات الحكم صحيحة في مباراة الكلاسيكو؟

حسمت لجنة التحكيم باتحاد الكرة السعودي، صحة وسلامة قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، الذي قاد مباراة الكلاسيكو الأخير بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي.

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث شهد اللقاء العديد من اللقطات التحكيمية الجدلية.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عما أسفر عنه اجتماع لجنة التحكيم باتحاد الكرة بشأن قرارات حكم الكلاسيكو.

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وجاء نص ما كتبه العصيمي كالآتي: "باجتماع التحكيم اليوم، إجماع منهم على صحة وسلامة قرارات الحكم السلوفيني السيد سلافكو فينسيتش والذي أدار مباراة الأهلي والهلال".

وتسببت قرارات فينسيتش خلال الكلاسيكو، الكثير من الجدل، خاصة بعد عدم احتساب ركلة جزاء لعلي مجرشي الظهير الأيمن للأهلي في الوقت القاتل من المباراة.