"كلاسيكو آخر سحب بساط الأفضل بالسعودية من الهلال"

ما هو الكلاسيكو الأفضل في السعودية حاليًا؟

يرى الإعلامي بتال القوس، أن كلاسيكو الهلال والاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين، لم يعد الأفضل خلال الوقت الحالي، كاشفًا عن الكلاسيكو الأفضل من وجهة نظره.

ويطلق الكلاسيكو بالسعودية، على أي مواجهة تجمع بين فريقين كبيرين من الخمسة الكبار "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب"، بشرط أن يكونا من مدينتين مختلفتين.

وأشار القوس عبر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن كلاسيكو الهلال والاتحاد أصبح ليس الأفضل خلال الوقت الحالي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يبدو لي كلاسيكو الأصفرين (النصر والاتحاد)، بدأ بإزاحة كلاسيكو الهلال والاتحاد عن المرتبة الأولى، وأصبح الكلاسيكو الأكثر إثارة، وتوافقون؟".

ورد الإعلامي عدنان جستنيه عبر حسابه الشخصي على "تويتر" على تغريدة بتال القوس، متمسكًا بأن كلاسيكو الهلال والاتحاد هو الأفضل حتى الآن.

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وكتب جستنيه تغريدة جاء فيها: "مع احترامي لرأيك، أختلف معك تمامًا مازال الكلاسيكو الأول على مستوى الكرة السعودية والآسيوية، هو واحد وما في غيره بمعناه الحقيقي، وبمواصفات الإثارة والمتعة الفنية، هو كلاسيكو الاتحاد والهلال".

مع احترامي لرأيك اختلف معاك تماماً مازال الكلاسيكو الاول على مستوى الكرة السعودية والاسيوية هو واحد ومافي غيره بمعناه الحقيقي وبمواصفات الاثارة والمتعة الفنية هو كلاسيكو الاتحاد والهلال اما السبب سيكون موضح وواضح جداً غداً بإذن الله وتحديداً بعد الساعة الثانية صباحاً،تحياتي https://t.co/el0YuVZTW1 — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) September 17, 2021

وتابع: "أما السبب سيكون موضح وواضح جدًا غدًا بإذن الله، وتحديدًا بعد الساعة الثانية صباحًا، تحياتي".

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الاتحاد مساء غدٍ السبت، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

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