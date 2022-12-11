كلاب بوليسية بمبالغ ضخمة لحماية منازل نجوم إنجلترا في كأس العالم

لحماية ثرواتهم من النهب والسرقة

بعد انتشار حوادث سرقات منازل اللاعبين بشكل مستمر الفترة الأخيرة، قرر نجوم المنتخب الإنجليزي الاستعانة بكلاب مدربة خصيصًا لحراسة منازلهم في كأس العالم.

صحيفة "ديلي ستار" أكدت أن نجوم منتخب الأسود الثلاثة، استعانوا بكلاب صيد من شركة "Cliverton.co.uk" التي توفر أمانًا ضد محاولات سرقة المنازل.

وأوضحت الصحيفة أن رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي كان من أوائل المتعاونين مع الشركة لحماية ثروته التي تصل إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وأما كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي الذي لديه ثروة قيمتها 25 مليون جنيه استرليني، فقد استعان بكلب دوبيرمان يُدعى أبولو لمراقبة قصره المكون من 6 غرف والذي تبلغ تكلفته 3.5 مليون جنيه استرليني.

وأنفق زميله جاك غريليش البالغ من العمر 27 عامًا مبلغ 25 ألف جنيه استرليني على كلب نوعه مالينوي بلجيكي.

ماركوس راشفورد ، مهاجم مانشستر يونايتد ، 25 عامًا ، الذي ورد أن ثروته 22 مليون جنيه إسترليني ، يحرس ممتلكاته كلب نوعه كين كورسو أطلق عليه اسم "Saint".

وينضم إليهم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ، 29 عامًا ، الذي تبلغ ثروته 24 مليون جنيه استرليني ، بعدما أحضر كلابًا بوليسية بعد تهديد بوجود قنبلة في قصره الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية بكأس العالم، والتي تضم كل من إيران وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.