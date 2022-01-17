كقبلة الحياة .. برينتفورد يفاوض إريكسن للعودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن كريستيان إريكسن وجد منقذًا لإنعاش مسيرته الكروية التي توقفت منذ حادثة توقف قلبه في يورو 2020.

وكان نادي إنتر الإيطالي قد أنهى تعاقده مع النجم الدنماركي بالتراضي في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية وقيامه بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، ولكن مثل هذا الجهاز ممنوع في كرة القدم الإيطالية.

ومنذ ذلك الحين أصبح إريكسن لاعبًا حرًا يمكنه أن يواصل اللعب في دوري آخر، وحاليًا يتدرب مع فريق أودينسي الدنماركي الذي لعب له عندما كان صغيرًا.

ما النادي المهتم بخدمات إريكسن؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا جارديان" فإن نادي برينتفورد الإنجليزي عرض على إريكسن الانضمام إلى الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأضافت الصحيفة أن العرض لم تتم الموافقة عليه حتى الآن من جانب إريكسن الذي لم يمارس كرة القدم منذ شهر يونيو الماضي.

ما هو موقف إريكسن الحالي للعودة إلى أرض الملعب؟

خرج الدنماركي منذ أسابيع وأكد رغبته في العودة من جديد لممارسة كرة القدم، حيث قال: "هدفي الآن هو اللعب مع بلادي في كأس العالم بقطر وهو حلمي الأهم في الوقت الحالي، من خلال العودة للملاعب من جديد".

وأضاف:"لا أشعر بأي صورة مختلفة، الآن أنا في قمة حالتي البدنية وأريد العودة لممارسة كرة القدم من جديد".

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