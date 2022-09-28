"كف العفريت" والثقة العمياء .. رينارد و8 مقاعد من نار!

قائمة الأخضر في المونديال اللغز الكبير

الوقت هو أكبر عدو لجميع اللاعبين خلال الوقت الحالي، مع اقتراب انطلاق كأس العالم قطر 2022، خاصة لاعبي المنتخب السعودي الذي يواصل استعداده للمشاركة في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، منح بعض العناصر فرصة جيدة خلال معسكر سبتمبر، من أجل إثبات أنهم قادرين على التواجد بالقائمة النهائية المشاركة في المونديال.

Shahid Shahid

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا اختيارات رينارد واجهتها الكثير من الانتقادات، بعد استبعاد أكثر من اسم، وإضافة أسماء لأول مرة تنضم لصفوف الأخضر، هذا بالإضافة إلى ابتعاد بعض منهم عن المشاركة مع فرقهم.

وقبل استقرار رينارد على القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، علينا مناقشة بعض الأمور التي تخص قائمة الأخضر، أبرزها الأسماء المضمون تواجدهم في قطر، والأسماء المتواجدة التي قد يتم استبعادها..

قائمة بانتقادات قوية ضد رينارد

بعدما أعلن رينارد عن قائمة المنتخب السعودي في معسكر سبتمبر، واجهته الكثير من الانتقادات، وذلك بسبب استبعاد بعض الأسماء.

وضمن القائمة 26 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بامسعود.

خط الوسط: عوض الناشري، محمد كنو، علي الحسن، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، نواف العابد، سامي النجعي، سالم الدوسري، هتان باهبري.

الهجوم: هيثم عسيري، فهد المولد هارون كمارا، فراس البريكان.

أبرز الانتقادات كانت على مستوى حراسة المرمى، بسبب عدم ضم عبد الله المعيوف الذي تراجع عن مسألة الاعتزال الدولي، هذا بالإضافة إلى عدم ضم بعض العناصر الأخضر.

هذه العناصر التي كان هناك انتقادات بسبب عدم ضمها، كان عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، وعبد الرحمن غريب لاعب النصر وغيرهما.

وطالت رينارد انتقادات أخرى أيضًا بسبب ضم عناصر بعيدة عن الملاعب منذ فترة، مثل فهد المولد لاعب الشباب ومحمد كنو لاعب الهلال.

المولد تم إيقافه عن اللعب مع الاتحاد الأشهر الماضي قبل انضمامه إلى الشباب بسبب مشكلة المنشطات، وأما عن كنو فالجميع يعلم قضية توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

الانتقادات التي وجهت إلى رينارد في هذا الملف، أن هناك لاعبين كانوا أحق بالانضمام لصفوف المنتخب السعودي بدلًا من كنو والمولد ولكن تم تجاهلهم من جانب المدرب الفرنسي!

عناصر تضمن التواجد بالمونديال

القائمة التي ضمت 26 لاعبًا في معسكر سبتمبر، بها بعض العناصر التي تضمن تواجدهم في قائمة الأخضر بمونديال قطر 2022، ولا خلاف على تواجده بقائمة المنتخب السعودي.

18 لاعبًا في قائمة الأخضر لا خلاف على تواجدهم في المونديال، إلا في حالة تعرض أحدهم للإصابة، وقتها سيكون رينارد مُجبرًا على ضم لاعب بديل.

الـ18 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: علي الحسن، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سامي النجعي.

الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان.

تلك الأسماء اعتمد عليها رينارد بشكل رئيسي منذ توليه المسؤولية، وحاليًا مازال يعتمد عليها، ويبدو أنه لا يوجد مجال لديه للاستغناء عن أحد منهم.

ولا توجد نية لدى رينارد من أجل استبعاد لاعب فيهم حتى لو لم يلعب الفترة القادمة مع فريقه، والدليل على ذلك، أنظر لما فعله مع محمد كنو وفهد المولد.

لاعبون على "كف عفريت"!

قائمة توقف سبتمبر للمنتخب السعودي، شهدت تواجد 8 لاعبين لا تستطيع أن تقول أنهم ضمنوا تواجدهم في قائمة الأخضر في مونديال قطر.

الـ8 لاعبين هم:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أحمد بامسعود.

خط الوسط: رياض شراحيلي، عوض الناشري، هتان باهبري، نواف العابد.

الهجوم: هيثم عسيري، هارون كمارا.

هؤلاء اللاعبين أمامهم مهمة صعبة جدًا، وهي إقناع رينارد بقدراتهم خلال الأيام القليلة المتبقية على اختيار القائمة النهائية المشاركة في مونديال قطر.

مثلًا الحارس نواف العقيدي، قد يتم استبعاده بسبب عدم مشاركته مع فريقه النصر، وتواجده كحارس ثالث، ورياض شراحيلي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه في مباراتي الإكوادور وأمريكا.

ولاعبون تألقوا الفترة الماضية مع أنديتهم وينتظر منهم رينارد استمرار التألق، مثل هتان باهبري وعوض الناشري وهارون كمارا وهيثم عسيري.

كل المطلوب من هؤلاء اللاعبين، هو التركيز فقط في كيفية إقناع رينارد بأنهم يستحقون مكانة في قائمة الأخضر بمونديال قطر 2022، وذلك مع أنديتهم في مباريات دوري روشن للمحترفين.

أثق في رينارد ثقة عمياء!

في النهاية ما أريد أن أؤكده، هو أن رينارد أثبت لي وللجميع أنه على قدر المسؤولية، لتحقيق ما نريده، وأن نرى المنتخب السعودي من أقوى المنتخبات في أي بطولة.

المدرب الفرنسي بنى خلال السنوات الماضية ثقة كبيرة بينه وبين الجماهير السعودية، بعد النتائج والمستوى الرائع الذي ظهر عليه الأخضر تحت قيادته.

قد نختلف معه في بعض الخيارات، ولكنه دائمًا يفوز بالرهان، ومهما كانت اختيارات رينارد علينا جميعًا دعمه لمصلحة المنتخب السعودي فقط.

كل ما نريده هو أن يحقق المنتخب السعودي نتائج طيبة في كأس العالم، حتى الأمر لو وصل إلى استبعاد رينارد سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبد الإله العمري من قائمة الأخضر!

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا