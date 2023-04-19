"كفى صفقات.. نريد خطة!".. تياجو سيلفا يفتح النار على ملاك تشيلسي

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Thiago Silva Chelsea sad 2022-23Getty Images
دوري أبطال أوروباThiago Silvaتشيلسيريال مدريد

الخروج من ريال مدريد فتح أبواب الجحيم داخل البلوز

بمنتهى الصراحة، تحدث قائد تشيلسي تياجو سيلفا عن أسباب تعثر الفريق على المستويين المحلي والأوروبي خصوصًا بعد الهزيمة من ريال مدريد ذهابًا وعودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدان البلوز أي حظوظ للتتويج هذا الموسم.

وقال تياجو سيلفا عقب المباراة من ملعب ستامفورد بريدج: "لا يمكنني أن ألوم المدربين، لقد أبرمنا 8 صفقات في يناير، علينا أن نتوقف عن ذلك وبدلًا منه نضع إستراتيجية تدفعنا للأمام".

وأردف: "النادي يحتاج إلى مزيد من الثقل في غرفة خلع الملابس، لابد أن تلائم فريقًا بحجم تشيلسي، تملك لاعبين رائعين وهذا هو الجانب الإيجابي ولكنهم أيضًا لاعبون غير سعداء".

وأضاف: "11 لاعبًا من أصل 30 فقط هم من يلعبون، وتلك قرارات المدرب، ما نحتاجه هو الهدوء كي يستفيد الفريق ويكون في وضعية أفضل".

ولخص كل شيء بجملة تتعلق بالملاك: "كل الخطوات الأولى التي تم اتخاذها لم تكن صحيحة، تغيير الملكية وتغيير المدربين والصفقات الكثيرة، أعتقد أننا نحتاج السير على المسار الصحيح".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

301178 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
301178 الأصوات

اختيارات المحررين