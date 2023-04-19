"كفى صفقات.. نريد خطة!".. تياجو سيلفا يفتح النار على ملاك تشيلسي

الخروج من ريال مدريد فتح أبواب الجحيم داخل البلوز

بمنتهى الصراحة، تحدث قائد تشيلسي تياجو سيلفا عن أسباب تعثر الفريق على المستويين المحلي والأوروبي خصوصًا بعد الهزيمة من ريال مدريد ذهابًا وعودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدان البلوز أي حظوظ للتتويج هذا الموسم.

وقال تياجو سيلفا عقب المباراة من ملعب ستامفورد بريدج: "لا يمكنني أن ألوم المدربين، لقد أبرمنا 8 صفقات في يناير، علينا أن نتوقف عن ذلك وبدلًا منه نضع إستراتيجية تدفعنا للأمام".

وأردف: "النادي يحتاج إلى مزيد من الثقل في غرفة خلع الملابس، لابد أن تلائم فريقًا بحجم تشيلسي، تملك لاعبين رائعين وهذا هو الجانب الإيجابي ولكنهم أيضًا لاعبون غير سعداء".

وأضاف: "11 لاعبًا من أصل 30 فقط هم من يلعبون، وتلك قرارات المدرب، ما نحتاجه هو الهدوء كي يستفيد الفريق ويكون في وضعية أفضل".

ولخص كل شيء بجملة تتعلق بالملاك: "كل الخطوات الأولى التي تم اتخاذها لم تكن صحيحة، تغيير الملكية وتغيير المدربين والصفقات الكثيرة، أعتقد أننا نحتاج السير على المسار الصحيح".