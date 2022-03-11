كفاك نفاقًا يا كلوب .. شئت أم أبيت، صلاح الأفضل في ليفربول!

تصريحات مثيرة للجدل تلك التي أدلى بها المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب حول العقد الجديد للنجم المصري محمد صلاح.

كلوب أكد أن النادي فعل كل شيء من أجل تجديد عقد النجم المصري، وأن الدور قد حان عليه من أجل اتخاذ الخطوة الأخيرة.

تصريحات كلوب فتحت باب التكهنات حول مستقبل محمد صلاح في ليفربول، وإمكانية أن يكون النجم المصري يضع العقبات حتى لا يجدد تعاقده.

لكن خرج رامي عباس وكيله بشكل فوري وبطريقته المعتادة ونشر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، ونفى فيها بشكل ضمني أن يكون ليفربول قد قام بكل شيء حقًا.

نفاق كلوب

يورجن كلوب ربما يكون مديرًا فنيًا رائعًا، وشخص مذهل في تعامله مع اللاعبين والنجوم في فريقه، ذلك ما اعتدنا أن نراه في الصورة التي تم تصديرها لوسائل الإعلام المختلفة.

لكن دائمًا هناك جانب خفي في علاقة كل لاعب بمدربه، وهناك أمور لا يتم الحديث فيها بشكل علني، وهناك جوانب لشخصيات البشر لا يحبون أن يخرجوها للعلن.

ذلك الجانب في يورجن كلوب يبدو وأنه النفاق، المدرب يبوح بعكس ما يكن في الكثير من الأوقات، ويفعل أمور كان يؤكد أنه لن يقوم بها.

قبل عدة أشهر خرج كلوب بشكل علني وأكد للجميع أنه لا يستطيع التدخل في عملية مفاوضات جارية من أجل تجديد عقد أي لاعب.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

لكن الأمر لم يكن كذلك عندما انتشرت الأنباء عن محاولات يورجن كلوب التدخل من أجل إقناع جورجينيو فاينالدوم لتجديد تعاقده مع الفريق.

وبعد أن قال أنه لن يتدخل في تجديد عقد أي لاعب لأنه لا يجب أن يضع نفسه في موقف الوسيط بين النادي واللاعب، وأن ذلك الدور لا علاقة له به، خرج في تصريحات صحفية وأكد أن ليفربول فعل كل شيء لصلاح حتى يجدد.

فجأة أصبح التدخل والحديث باسم النادي أمر ممكن بالنسبة للمدرب الألماني الذي أراد وبكل وضوح أن يلقي بالكرة في ملعب النجم المصري.

Goal/Getty

صلاح يلقي بالكرة في ملعب ليفربول

في الوقت نفسه خرج فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير وأكد أن صلاح لن يجدد عقده بالشروط الحالية التي وضعها ليفربول.

رومانو هو أحد أقرب الصحفيين في الوقت الحالي لرامي عباس وكيل صلاح، وسبق أن تبادلا الدعابات حول موقف صلاح من تجديد العقد قبل أسابيع وبشكل علني عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

رومانو كتب: "محمد صلاح ووكيله ليس لديهما أي نية لقبول العرض الحالي للعقد الجديد المقدم من ليفربول، المفاوضات بين صلاح ووكيله من جهة وليفربول من الجهة الأخرى انهارت منذ ديسمبر الماضي ولا يوجد جديد".

أكثر من سجل وصنع أهداف منذ انضمام صلاح إلى ليفربول:



157 - محمد صلاح (114هدف - 43 أسيست)

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138

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123 - هاري كين (98هدف - 25 أسيست) pic.twitter.com/alT5y8zYmT — GOAL Arabia (@GoalAR) March 11, 2022

وأنهى كلماته مؤكدًا وجود نية للتجديد: "أولوية صلاح هي البقاء مع ليفربول، لكن ليس بالشروط الحالية، لنرى ما هي الخطوة المقبلة من ليفربول".

بعد أن ظل كلوب لأشهر طويلة يخرج نفسه من حسابات تجديد العقد الخاص بمحمد صلاح، فجأة أقحم نفسه فيها في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء برايتون ليضع الضغوط على النجم المصري ليقبل بشروط ليفربول، هذا بالرغم من حالة الجمود التي تسيطر على المفاوضات منذ شهر ديسمبر الماضي.

فكان رد الفعل الطبيعي أن يلقي صلاح بالكرة من جديد في ملعب ليفربول عن طريق تسريب خبر عدم رضاه عن العرض الأخير المقدم من الريدز، وعدم وجود نية لديه أو لدى وكيله للتجديد بتلك الشروط.

بيت القصيد

يورجن كلوب أظهر وبشكل واضح في تصريحاته أنه منحاز لليفربول وإدارته على حساب صلاح، المدرب الألماني الذي أكد قبل أيام أنه لا يمكنه التدخل تدخل وبشكل صارخ.

من حق كلوب أن يختار طرفًا وأن يسانده على حساب الآخر، ومن حقه أن يرفض التدخل، لكن ليس من حقه أبدًا أن يقول شيء ويفعل عكسه، بالأخص في عصر أصبحت العودة فيه لتصريحات قديمة بسهولة الضغط على زر.

شاء كلوب أو أبى، محمد صلاح هو الأفضل في ليفربول ويستحق كل المزايا والامتيازات الممكنة في عقده الجديد، الذي ربما يكون عقده الأخير في أفضل فترات مسيرته الكروية.

المدرب الألماني قد يكون تسبب في شرخ في علاقته بأحد نجوم فريقه من خلال تلك التصرفات الأخيرة، شرخ ربما لن يتم علاجه أبدًا حتى لو جدد صلاح عقده.