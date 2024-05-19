"كفاكم تلاعب!" .. البكيري يفتح النار على إدارة الاتحاد بسبب معسكر أوروبا

الاتحاد يودع الموسم خالي الوفاض والأمل الأخير في المركز الرابع..

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وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة نادي الاتحاد، على خلفية اختيار معسكر الفريق الإعدادي، في الصيف، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

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وأفادت صحيفة "المدينة" بأن إدارة شركة الاتحاد قررت الاستعداد مبكرًا للموسم الجديد، بإقامة معسكر في أوروبا، حيث يبقى الاختيار بين دولة الاستضافة بين إسبانيا أو البرتغال، بما يتضمنه من مباريات ودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى في موسم 2024-2025.

ونشر البكيري رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "إذا خزينة الاتحاد خاوية، وما في تعاقدات مع محترفين. فهو معسكر فاشل من الآن؟ معرفة السقف المالي المتاح لمسيري الفريق/ الغارق أهم من معرفة أين يعسكر، ومن هو مدربه البديل".

وأضاف "كفاية تلاعب بعواطف أعظم وأفخم مدرج سعودي أخلص وأوفى مع الكيان في الضراء قبل السراء، والأرقام تكفيه شموخ".

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وخرج الاتحاد، حامل لقب ثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي، خالي الوفاض هذا الموسم، بعد خسارة نهائي كأس الدرعية للسوبر، والخروج من الدور الثاني في كأس العالم للأندية، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ودوري أبطال آسيا، فيما يحتل المركز الخامس في جدول الدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن التعاون، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

ويلتقي الاتحاد بنظيره ضمك، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في 23 مايو، فيما يحل ضيفًا على النصر، على ملعب الأول بارك، في 27 من الشهر الجاري، في الجولتين الأخيرتين من مسابقة دوري روشن السعودي.

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