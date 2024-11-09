كفاراتسخيليا ليس آخر مواهب جورجيا.. ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ظهير المستقبل!

موهبة رائعة في طريقها لعمالقة أوروبا

يبدو أن مصنع المواهب الجورجية لا تقف حدوده عند نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا، بل إن خط إنتاج المواهب مرشح لإضافة جوهرة جديدة إلى عمالقة أوروبا.

أحد أهم عمالقة أوروبا بالطبع هو ريال مدريد، الذي يراقب عن كثب لاعبًا جورجيًا موهوبًا في مركز الظهير الأيسر، وهو لاعب دينامو تبليسي البالغ من العمر 16 عامًا فقط، سابا خاريباشفيلي.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أكدت عبر مراسلها في جورجيا، أن ريال مدريد مهتم به، بينما أضافت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة أيضًا مستعد لدخول صراع ضم اللاعب.

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يتسم خاريباشفيلي بالقوة البدنية، النضج، المهارات الفنية والوعي التكتيكي الذي ربما يتجاوز عمره وسنوات لعبه، ولذلك قد يحل مشكلة مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد، ويدعم أليخاندرو بالدي في برشلونة.

يملك برشلونة أفضلية ربما تتمثل في إنشاء نادي دينامو تبليسي مكتبًا في المدينة الكتالونية، ما قد يخلق سبلًا للاعبين مثل خاريباشفيلي للظهور بقميص النادي الكتالوني حال أراد الأخير إتمام الصفقة، لكن رغبة اللاعب والعرض المادي من المؤكد أنهما العاملان الحاسمان.